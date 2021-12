Damião é cortado e Jô fica para Copa das Confederações

A Seleção Brasileira tem o seu primeiro desfalque para a Copa das Confederações. O atacante Leandro Damião passou por exames na manhã desta sexta-feira, 7, em Porto Alegre e teve diagnosticada uma lesão na face interna da coxa direita. Assim, foi cortado da disputa que começa no próximo dia 15. Jô, do Atlético-MG, jogará no seu lugar.

O jogador do Internacional se machucou durante o treino coletivo da seleção brasileira na tarde de quinta, 6, no CT do Goiás, em Goiânia. Logo após os médicos diagnosticarem a lesão, a comissão técnica decidiu convocar Jô, inicialmente apenas para o amistoso contra a França, domingo, na Arena Grêmio.

Mas os exames feitos nesta manhã no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, confirmaram que Damião não teria condições de jogar a Copa das Confederações. Por isso ele foi cortado e Jô, que se uniu ao grupo no Rio Grande do Sul, confirmado no grupo que vai disputar a Copa das Confederações.

"Foi uma fatalidade. Os treinamentos são fortes, mas são medidos para ser fortes", comentou o médico da seleção, José Luiz Runco. "Não há tempo hábil para colocá-lo em condições de disputar a Copa das Confederações", completou, explicando que o atacante vai ficar afastado por cerca de três semanas.

De acordo com o médico, que concedeu entrevista coletiva para explicar sobre a lesão, Damião escolheu não falar com a imprensa neste momento. "Ele ficou bastante chateado. Mas entendeu perfeitamente e sabe que é da profissão dele. Com certeza, vai trabalhar para retornar à seleção brasileira."

Como já é noite na Suíça (onde fica a sede da Fifa), não há tempo hábil para a CBF solicitar ainda nesta sexta-feira a troca de Leandro Damião por Jô na Copa das Confederações. Fará isso na segunda-feira, quando vai enviar os laudos médicos sobre a situação do atacante do Inter. Jô vai usar a camisa de número 21 no torneio.

adblock ativo