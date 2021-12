Dagoberto exalta festa mas quer Cruzeiro focado contra Bahia

Campeão brasileiro com quatro rodadas de antecipação, o Cruzeiro vive clima de festa nas últimas partidas de 2013, o que não impede que a equipe entre focada em campo. Pelo menos foi o que garantiu o atacante Dagoberto, que prometeu empenho para as últimas duas partidas do campeonato (contra Bahia, domingo, e Flamengo, dia 8).

"Pode ter certeza de que o time vai estar muito focado, independente da festa depois do jogo. Pode soar como uma coisa estranha, mas tem que ter festa mesmo, nós conquistamos isso. Vamos respeitá-los, fazer o nosso jogo e só depois comemorar. Temos um jogo, noventa minutos, somos profissionais e vamos fazer o nosso melhor", disse, projetando o jogo contra o Bahia, que luta contra o rebaixamento.

Mesmo com a garantia de uma equipe empenhada, Dagoberto não esconde que o clima é de festa. "O objetivo alcançado foi doloroso, difícil e trabalhoso. Tem que fazer festa mesmo. É muito difícil conquistar isso e a galera tem mesmo que curtir."

O jogador ainda brincou com o momento cruzeirense e comparou a rotina da equipe nas últimas semanas ao carnaval da Bahia. "É igual carnaval lá na Bahia, dura dois meses. Temos que comemorar mesmo, porque é um título que todos querem conquistar. A galera está toda empolgada, feliz e é mais do que merecido", disse.

