Cyborg e Amanda Nunes farão duelo de campeãs no UFC

Cris Cyborg relutou, mas não teve jeito. Dana White, presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), confirmou nesta sexta-feira, 5, que a campeã do peso-pena (até 65,8 kg) enfrentará a baiana Amanda Nunes, também campeã do UFC, na categoria peso-galo (61,2 kg). A luta ainda não tem data marcada para acontecer.

A queixa da curitibana se dá porque ela tem preferência em enfrentar adversárias de sua categoria. “Para que ter um cinturão de uma categoria se eu não luto com lutadoras dela? Temos que respeitar o ranking! No momento, não muda nada na minha carreira lutar com Amanda. Ela não faz parte do peso-pena”, disse, em entrevista ao site Combate.

Dessa forma, para haver o duelo, Amanda terá que ganhar peso e subir de categoria. Algo que não é visto como empecilho para ela, já que, segundo Dana, a baiana é a maior entusiasta do duelo.

“Amanda quer enfrentar Cyborg. Esta é a luta a se fazer e esta é a luta que vou fazer. Amanda Nunes é grande, forte e poderosa. Acredito que o jogo dela casa muito bem com a Cyborg”, revelou ao site Yahoo Sports.

A confirmação do combate se dá logo após Cyborg ter defendido seu cinturão - no último fim de semana, quando venceu Holly Holm por decisão unânime dos juízes.

Cyborg tem um cartel de dar inveja, mesmo quando ainda atuava em outras organizações. Invicta desde 2005 no MMA, a atleta de 32 anos já lutou por duas vezes em duelos de peso-casado (quando oponentes de categorias diferentes se enfrentam) antes de o UFC criar um cinturão para sua categoria. Por isso ela insiste na valorização do peso-pena. “Quero que o UFC invista na minha categoria”, cobra.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

