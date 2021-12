Cyborg defende cinturão contra Holm neste sábado

A brasileira Cris Cyborg defende neste sábado, 30, o cinturão do peso pena do Ultimate Fighting Championship pela primeira vez. A desafiante da curitibana será a norte-americana Holly Holm, que entrará no octógono ostentando reconhecimento como multicampeã de boxe, além de já ter sido dona do título do peso galo do UFC.

O combate começará por volta das 23h30 (horário da Bahia) em Las Vegas, nos Estados Unidos, reunindo lutadoras que costumam partir para a disputa até o fim com perfis agressivos e históricos de terem derrubados várias adversárias.

Vivendo grande momento de estrelismo no MMA internacional, Cyborg prevê um duelo difícil contra Holm. “Será uma luta incrível. Preciso estar preparada para tudo. O estilo de todo mundo é diferente, mas tenho muitas coisas no meu jogo que as pessoas não conhecem", afirmou.

A brasileira faturou o título da categoria peso pena em julho, ao bater Tonya Evinger. Esse título foi dado como vago devido a lutadora Germanie de Randamie ter sido destituída do posto ao ela recusar-se a lutar com a brasileira, invicta no MMA há doze anos.

Este será o quarto combate da curitibana, que já venceu por nocaute Leslie Smith e Lina Lansberg. Cyborg, de 32 anos, tem 18 triunfos, sendo 16 por nocaute, uma derrota e um no contest na carreira.

Já Holm ganhou fama ao tomar o cinturão da estrela Ronda Rousey, até então invencível no octógono. Mas a alegria de Holm durou pouco: logo na primeira defesa do cinturão perdeu para Miesha Tate. Holm tem 11 vitórias, com oito nocautes em 14 combates no MMA.

Duelo com Amanda

Já existe rumores no UFC de uma luta entre Cyborg e a baiana Amanda Nunes. Em poder de ambas estão os únicos cinturões do Brasil no UFC. O técnico de Amanda, Marcus Silveira, acredita que a luta ocorra em 2018. Cyborg afirmou que não gostaria de enfrentar uma brasileira, mas que não fugirá da luta caso Amanda seja a única rival disponível.

adblock ativo