Cyborg cobra UFC por luta com Amanda

A novela em torno da aguardada luta entre as brasileiras Cris Cyborg (66 kg) e Amanda Nunes (61 kg), campeãs em suas categorias, está longe de ter um desfecho.

Na segunda-feira, 16, a baiana Amanda declarou ao podcast ‘Ariel Helwani’s MMA Show’ que recusou a oferta do UFC para enfrentar Cyborg em setembro, pois, conforme Amanda, ela está com uma lesão no pé, além de o tempo de menos de dois meses ser pequeno para a divulgação.

A declaração irritou Cyborg, que aguarda desde março, quando fez sua última luta, contra Yana Kunitskaya, por uma definição da data.

Nesta terça, 17, Cyborg cobrou uma posição do UFC, para que marque logo a luta com Amanda ou que a libere antes para fazer outro combate e não ter de esperar até dezembro, data desejada por Amanda.

“Estou no auge da minha carreira. Não é justo ficar esperando sem lutar quase um ano”, declarou Cyborg, ao UOL.

Após a luta contra Amanda, Cyborg pode deixar o MMA e passar a lutar boxe. A curitibana quer enfrentar a norueguesa Cecilia Braekus, que nunca perdeu um combate na modalidade.

