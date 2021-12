Curry é cestinha, Warriors bate Wizards e amplia sequência invicta em casa

Stephen Curry fez de tudo na noite de terça-feira da NBA. Voltou a ter bom aproveitamento da linha dos três pontos, distribuiu assistências e até conseguiu uma rara enterrada para liderar o Golden State Warriors a mais uma vitória em casa na temporada. Pior para o Washington Wizards, que foi a Oakland e caiu por 102 a 94.

Com o resultado, o Warriors segue invicto em seus domínios nesta temporada, após 36 partidas. A equipe também ficou um triunfo mais próxima da melhor campanha de todos os tempos da NBA. Atualmente, tem 67 vitórias e sete derrotas, enquanto o Chicago Bulls de 1995/1996 fechou a temporada com 72 triunfos e 10 derrotas.

Líder da Conferência Oeste, o Warriors precisa vencer seis dos oito jogos restantes se quiser quebrar esta marca histórica. No caminho, no entanto, ainda terá duelos complicados, como dois diante do San Antonio Spurs e dois contra o Memphis Grizzlies. Já o Washington Wizards se distanciou da classificação aos playoffs, chegou à 38.ª derrota na temporada e é o 10.º no Leste.

Na partida de terça, Curry acertou seis dos oito arremessos de três pontos que tentou, chegando a 356 na temporada - o recorde anterior, pertencente a ele mesmo, era de 286. Foram 26 pontos, sete rebotes e sete assistências para ele, que viu Klay Thompson auxiliar com 16 pontos e Draymond Green ficar a uma assistência do "triple-double", com 15 pontos, 16 rebotes e nove assistências.

Três brasileiros estiveram em quadra no confronto. Pelo Warriors, Leandrinho contribuiu com seis pontos nos 22 minutos em que atuou, enquanto Anderson Varejão ficou bem menos em quadra - oito minutos - e marcou três pontos. Do outro lado, Nenê saiu do banco para jogar 17 minutos e marcar 10 pontos.

Se o líder do Oeste venceu, no Leste o Cleveland Cavaliers não resistiu ao Houston Rockets e caiu por 106 a 100, mesmo atuando em casa. O time de Ohio, primeiro colocado da conferência, atuou sem LeBron James, poupado, viu Kyrie Irving (31 pontos e oito assistências) em dia inspirado, mas não resistiu ao Rockets, que teve em James Harden (27 pontos e oito assistências) seu destaque.

Foi a 22.ª derrota do Cavaliers na temporada, ainda duas à frente do segundo colocado Toronto Raptors. Por outro lado, o Rockets deu passo importante para ir aos playoffs do Oeste. A equipe tem 37 vitórias e 38 derrotas na oitava posição da conferência, somente um triunfo à frente do Dallas Mavericks, nono colocado.

Outro time que poupou seu maior astro e não se deu bem foi o Oklahoma City Thunder. Kevin Durant foi deixado no banco para descansar e viu o Detroit Pistons vencer por 88 a 82, em casa, graças aos 24 pontos de Marcus Morris. O Pistons segue na sétima posição do Leste, enquanto o Thunder é o terceiro do Oeste e já se garantiu nos playoffs.

Ainda na rodada de terça-feira, o Chicago Bulls conseguiu vitória importantíssima para se manter na briga pelos playoffs. Nono colocado do Leste, o time bateu o oitavo, o Indiana Pacers, por 98 a 96, mesmo fora de casa, graças a arremesso decisivo de Jimmy Butler a três segundos para o fim. O brasileiro Cristiano Felício começou no banco pelo Bulls, atuou por seis minutos e conseguiu ótimos oito pontos e cinco rebotes.

Confira os resultados de terça-feira na NBA:

Indiana Pacers 96 x 98 Indiana Pacers

Orlando Magic 139 x 105 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 85 x 100 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 88 x 82 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 100 x 106 Houston Rockets

Golden State Warriors 102 x 94 Washington Wizards

Acompanhe as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks x New York Knicks

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans

Utah Jazz x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Washington Wizards

Los Angeles Lakers x Miami Heat

adblock ativo