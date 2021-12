Curry acerta cesta da entrada do túnel do vestiário; assista

Stephen Curry conseguiu roubar a cena com mais uma cesta incrível. Durante o aquecimento para enfrentar o Philadelphia 76ers, o astro da NBA acertou um arremesso da entrada do túnel do vestiário e levou os torcedores ao delírio na Oracle Arena.

O atleta já exibiu a bela pontaria em outras ocasiões. A primeira vez aconteceu no fim de 2014, antes de uma partida contra o Brooklyn Nets. Há duas semanas, o jogador também converteu a cesta da mesma distância antes da partida contra o Portland Trail Blazers.

No jogo contra o Philadelphia 76ers, na noite de domingo, 27, o time de Curry venceu por 117 a 105, pela temporada regular da NBA.

