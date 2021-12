A liderança do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro está ameaçada. Nesta quarta-feira, 7, o Massa Bruta empatou por 1 a 1 com o Cuiabá no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 10ª rodada da competição.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Lincoln Chaves | Agência Brasil Cuiabá busca empate e deixa Bragantino com liderança ameaçada

Os paulistas foram a 22 pontos e podem terminar a rodada na segunda colocação, caso o Palmeiras derrote o Grêmio no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão empataria em pontos com o clube do interior, mas tomaria a liderança por ter uma vitória a mais. Ainda sem vencer no Brasileiro, o Dourado segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com cinco pontos.

Os anfitriões saíram na frente aos 28 minutos do primeiro tempo. Na sequência de uma troca de passes na entrada da área, o meia Praxedes finalizou no ângulo, indefensável para o goleiro Walter. O Cuiabá teve a chance do empate cinco minutos depois, em um chute cruzado de Elton, perto da pequena área, mas o atacante pegou mal na bola e mandou para fora, rente à trave esquerda do Bragantino.

Na segunda etapa, o Dourado quase igualou aos nove minutos, em batida mascada do atacante Clayson, desviando um chute cruzado de Élton, que o goleiro Cleiton defendeu no canto esquerdo. A pressão dos visitantes resultou no gol de Jenison, que recebeu cruzamento do também atacante Felipe Marques pela direita, girou para cima da marcação e finalizou no canto esquerdo.

O Bragantino volta a campo no sábado, 10, às 17h (horário de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. No domingo, 11, o Cuiabá recebe o Ceará na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso.

Goleada no Castelão

Também nesta quarta, o Fortaleza goleou o América-MG por 4 a 0 na Arena Castelão, na capital cearense. O Leão do Pici foi a 18 pontos e subiu para quarto lugar, enquanto o Coelho permanece com nove pontos, na 15ª posição.

O Tricolor abriu o marcador no fim do primeiro tempo. Aos 46 minutos, o volante Éderson recebeu do atacante David na área e chutou no canto do goleiro Matheus Cavichioli. Aos nove da etapa final, Éderson retribuiu a assistência ao aproveitar uma bola mal afastada pelo atacante Felipe Azevedo e rolar para David ampliar a vantagem. Aos 16, o meia Yago Pikachu cruzou pela direita e David assinalou o segundo dele na noite e o terceiro do Leão. Aos 37, o lateral Daniel Guedes cruzou pela direita, da intermediária, e o atacante Igor Torres, de cabeça, fechou a goleada.

O América tentará a reabilitação no sábado, às 19h, no clássico diante do Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte. No dia seguinte, às 20h30, o Fortaleza volta a jogar em casa, desta vez contra o Corinthians.

adblock ativo