Cuca repete time e Atlético-MG viaja com 19 jogadores

O Atlético Mineiro encerrou nesta sexta-feira a preparação para o duelo com o Bahia, sábado, na Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem mistério. O técnico Cuca confirmou que repetirá a escalação do time que derrotou o Náutico por 5 a 0 no último sábado, no Independência.

Na manhã desta sexta, Cuca comandou um treinamento na Cidade do Galo. Os jogadores fizeram inicialmente um trabalho físico. Depois, o elenco disputou um dois toques recreativo, seguido por um treino de finalizações. A viagem para Salvador está marcada para as 18h39 desta sexta-feira.

O técnico Cuca relacionou 19 jogadores para o duelo. O time, em sexto lugar no Brasileirão, vai entrar em campo com a seguinte escalação: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Lucas Cândido; Pierre, Josué e Guilherme; Diego Tardelli, Jô e Fernandinho.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Giovanni, Victor.

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Júnior César, Lucas Cândido.

Zagueiros: Emerson, Leonardo Silva, Réver.

Volantes: Josué, Pierre, Rosinei.

Atacantes: Luan, Fernandinho, Diego Tardelli, Alecsandro, Neto Berola, Jô, Guilherme.

