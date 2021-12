CTs na Chapada e Litoral Norte investem em esportes radicais

Quando os atletas da equipe esportiva Gantuá foram a Mucugê participar de uma prova de mountain bike, há dez anos, algo chamou a atenção: não havia um espaço voltado para pessoas que, como eles, viajavam para disputar uma competição.

Apesar da falta de espaço ser um problema recorrente, foi só em 2013 que a equipe resolveu montar, por conta própria, o primeiro centro de treinamento em Praia do Forte, como experiência. O projeto deu certo e, neste ano, eles montaram em Mucugê uma estrutura de pousada e espaço para treino de corrida de rua, mountain bike, corrida de aventura e canoagem.

Diana Gomes, de 34 anos, é uma das 20 atletas à frente do empreendimento. Ela explica que o número de pessoas interessadas em ambientes integrados com provas de aventura cresceu em 50% em um ano.

"Tivemos 300 pessoas inscritas para a prova de mountain bike em Praia do Forte que fizemos em 30 de março. No total foram 150 duplas, nosso recorde de participação. Isso prova que tem público para o esporte de aventura", diz.

"Na corrida de aventura que realizamos em 8 de fevereiro recebemos 150 pessoas, quando normalmente o número de inscritos é de 100. Tivemos que limitar a inscrição porque não teríamos equipamento para mais gente", completa.

Em Mucugê, a Gantuá oferece estrutura com guias e profissionais que percorrem o trajeto das provas e dá dicas de quais equipamentos usar. Existem ainda pacotes especiais para atletas que se hospedam em outras pousadas e querem usar a estrutura de treino e atletas que viajam com as famílias.

Ex-atleta aposta em Sauípe

Surfista profissional até 2012, ano em que deu uma pausa na carreira para se dedicar à família, Renata Tambon, de 24 anos, administra hoje a Aldeia Adventure, em Sauípe, empresa de aventura criada em 2005 pelo marido, Luiz Avena.

"Trabalhamos com grupos escolares, treinamento empresarial e individual para atletas amadores e profissionais. Oferecemos arvorismo, canoagem, tirolesa, parede de escalada e corrida de aventura. Temos um circuito para atletas praticantes de corrida e bike", diz.

Apesar de sentir falta do surf - Renata foi campeã do Pan Americano em 2008 -, ela se contenta com a intimidade com o esporte que a empresa proporciona.

"Eu agora dou aula de surf e stand-up e estou em contato com arvorismo e canoagem, que eram esportes que eu não praticava. O surf para mim virou um negócio, não vejo mais como atleta, mas como alguém de dentro do esporte, mesmo. Hoje em dia dou dicas de como se aperfeiçoar no surf, falo de lugares legais para surfar onde eu já viajei para competir. Hoje eu ajudo a proporcionar o que eu já vivi", explica.

Essa sensação de dar apoio a atletas que estão começando é algo que Diana compartilha. "Temos por objetivo estimular a prática do esporte para o iniciante, fornecendo estrutura e apoio para todos", finaliza.

