CT do Flamengo é interditado por tempo indeterminado

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira, 15, a interdição no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu. A informação foi divulgada em coletiva pela promotora de justiça do Ministério Público, Ana Cristina Huth Macedo.

"Nessa reunião prévia, a prefeitura disse que o CT está interditado. [...] No mais, o que podemos dizer é que esses novos laudos que foram elaborados a partir das fiscalizações realizadas na terça-feira foram encaminhados para a secretaria de urbanismo, que provavelmente adotará alguma providência", afirmou a promotora.

O superintendente do trabalho, Alex Bolsas, também falou sobre a situação arriscada ao qual se encontrava a parte elétrica do CT. "Três quadros elétricos com risco de choque e por consequência de incêndios. Portanto foram interditados. Não só nos alojamentos, mas na escola, que foi desativada, e nos locais de funcionários", completou.

A tragédia no Ninho do Urubu, na qual dez atletas da base morreram queimados, ocorreu na última sexta-feira, 8. Além desses dez, outros três jogadores ficaram feridos. Sendo que, até o momento, dois já receberam alta.

