CSA e Avaí conquistam acesso na Série B e se juntam a Fortaleza e Goiás na elite

Com o Fortaleza campeão e o Goiás já tendo garantido o acesso, outros dois clubes conquistaram o acesso ao Campeonato Brasileiro de 2019 neste sábado, quando foram realizados os nove jogos que concluíram a 38.ª rodada da Série B. CSA e Avaí obtiveram o acesso, enquanto o Paysandu foi rebaixado.

O CSA fez muito bem a sua parte ao golear o Juventude por 4 a 0, em Caxias do Sul, terminando a Série B com 62 pontos, como vice-campeão. O Avaí segurou o empate sem gols com a Ponte Preta, na Ressacada, em Florianópolis, terminando com 61 pontos, em terceiro lugar.

O Goiás encerrou a sua participação na Série B em quarto lugar, com 60 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta que terminou em quinto por ter menos vitórias do que o time goiano: 18 a 16.

CAMPANHAS - O Fortaleza, de Rogério Ceni, foi o primeiro time a garantir o acesso. Depois sagrou-se campeão. Voltará à elite em 2019, 13 anos após sua última participação no Brasileirão. O clube cearense teve uma campanha regular, ficando no G4 em 37 rodadas. Fez a melhor campanha com 21 vitórias e 62,3% de aproveitamento.

O CSA fez uma boa campanha, ficando 34 rodadas no G4. Mas saiu, justamente, na penúltima rodada, dando um susto em sua torcida. O seu técnico, Marcelo Cabo, já tinha subido com o Atlético-GO, em 2016. O clube alagoano disputou o Módulo Amarelo da Copa União em 1987.

Sob o comando de Geninho, de 70 anos, o Avaí fez uma campanha regular em busca do acesso. Esteve 27 rodadas no G4. A sua última participação no Brasileirão ocorreu em 2015.

O Goiás teve um começo irregular. Ficou nove rodadas zona de rebaixamento, mas depois reagiu com a troca de técnico: saiu Hélio dos Anjos e entrou Ney Franco. No total, ficou 15 rodadas no G4, desde a 24.ª rodada. Volta à elite após quatro anos - caiu em 2015.

REBAIXADOS - Festa de alguns, tristeza de outros. O quarto time rebaixado à Série C de 2019 foi o Paysandu que perdeu em casa, na Curuzu, para o Atlético-GO, por 4 a 2. Ficou com 43 pontos, em 17.º lugar. Oeste e Figueirense, com 46 pontos, se livraram da degola.

Antes da última rodada, Boa, Juventude e Sampaio Corrêa tinham sido caído.

