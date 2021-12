Cruzeiro vê no Bahia concorrente contra o rebaixamento

Se até três rodadas atrás o Cruzeiro ainda falava de uma improvável classificação para a Copa Libertadores, agora o discurso é bem mais realista. Sem chances de terminar no G4 depois de três derrotas seguidas, a equipe já fala abertamente na preocupação contra o rebaixamento.

Apesar dos 43 pontos, que teoricamente são necessários para escapar da queda, o time mineiro ainda não está matematicamente livre, uma vez que tem sete pontos a mais que o Sport, o 17.º colocado. Por isso a importância do jogo deste domingo, no Independência, contra o Bahia, que tem três pontos a menos que os cruzeirenses e também briga para não ir para Série B.

"Um jogo muito difícil e importante. O Bahia é um concorrente direto ali na briga. A gente tem que ter muita atenção. Sabemos que eles vão vir para tentar buscar a vitória também. Mas, jogando em casa, temos que fazer prevalecer o mando de campo", comentou Diego Renan.

O lateral deve ter mais uma oportunidade no time titular, porque Ceará está suspenso. Lateral-esquerdo de origem, ele não vê problema em atuar pela direita. "É tranquilo. Já joguei algumas vezes pela direita neste campeonato. O Everton está bem, está numa sequência boa de jogos. Acho que, tanto na direita como na esquerda, vou estar sempre pronto para ajudar", disse ele.

O titular da lateral esquerda, aliás, vai fazer contra o Bahia o seu centésimo jogo com a camisa celeste e tudo que ele quer é uma vitória. "Estou bastante feliz por completar essa marca. Mas feliz mesmo eu vou ficar se a gente sair de campo com o resultado positivo, com os três pontos. Vamos tentar sair com os três pontos e já começar a pensar na temporada de 2013", destacou Everton.

