Cruzeiro e Taubaté decidem vaga para final da Superliga de Vôlei

Sada Cruzeiro (MG) e EMS Taubaté Funvic (SP) se enfrentam nesta sexta-feira, 20, no quinto e decisivo jogo que levará um dos dois à grande final da Superliga masculina de vôlei 2017/18.

O duelo decisivo definirá o time que vai passar a final da competição e enfrentar Sesi-SP, já classificado após três vitórias consecutivas sobre o Sesc-RJ.

Para a partida decisiva, o Sada Cruzeiro terá o apoio da sua torcida. Dono da melhor campanha na fase classificatória, o time mineiro tem a chance de fazer três dos cinco jogos em casa – inclusive o que definirá a vaga na final.

"Tem algo que é necessário e que vem de nós, da atitude, da forma como encaramos a situação. Estávamos em um momento complicado, perdendo por 2 a 0, não foi fácil chegar a esse empate, especialmente pela pressão", afirmou.

Pelo Taubaté, o capitão Raphael sabe que o duelo de mata-mata vai ser dos mais dramáticos pela vitória e a classificação.

“A série já demonstrou o equilíbrio e a força dos dois times, além do quanto ambos querem essa vaga na final. Para esse decisivo jogo, precisamos estar focados e desempenhar o que viemos treinando o ano inteiro”, antecipou Raphael.

Confrontos na série

No retrospecto desta série, o time taubateano começou melhor, venceu o primeiro jogo na casa do adversário e o segundo diante de sua torcida.

No terceiro, em Contagem, os cruzeirenses levaram a melhor e deixaram tudo igual na disputa quando atuaram fora de casa. Apenas o primeiro confronto teve placar de 3 sets a 1. Os demais terminaram em 3 a 0.

Feminino

Na competição feminina, o título da Superliga 2017/18 será decidido neste domingo, 22, entre o Dentil/Praia Clube de Minas Gerais e o Sesc-RJ. A partida vai começar a partir das 9h.

A primeira partida foi disputada no Rio, onde o Sesc venceu por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 25/19, 22/25 e 25/17. A volta será no ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia (MG).

Em desvantagem na série, a equipe mineira precisa vencer o segundo duelo por qualquer placar para forçar a disputa do super set, que será disputado logo após o segundo confronto.

