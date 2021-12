Cruzeiro e Inter são 1ºs adversários da dupla Ba-Vi

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 6, a tabela do Campeonato Brasileiro de 2014. As liminares que devolviam os pontos da Portuguesa fossem derrubadas e o Fluminense tem lugar garantido entre os 20 participantes da competição.

O Bahia estreia contra o atual campeão Cruzeiro, em Salvador. Já o Vitória pega o Internacional no Rio Grande do Sul. As datas ainda não foram definidas, mas a primeira rodada acontece nos dias 19 e 20 de abril.

O primeiro Ba-Vi acontece na quarta rodada, no fim de semana dos dias 10 e 11 de maio. O mando de campo é tricolor. No segundo turno, Bahia e Vitória entram em campo entre 20 e 21 de setembro, com mando rubro-negro.

Durante a Copa do Mundo haverá uma pausa de mais de um mês na competição. O Brasileirão será paralisado na nona rodada, no dia 1º de junho, e só retorna em 16 de julho.

