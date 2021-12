Cruzeiro anuncia retorno de Felipão para sequência da Série B

Depois de muitas negativas, o Cruzeiro finalmente conseguiu acertar com um técnico para a sequência do Brasileirão Série B. O clube anunciou, na tarde desta quinta-feira, 15, o retorno de Luiz Felipe Scolari. A informação foi divulgada pela Raposa, inicialmente, por meio de vídeo enviado para os sócio-torcedores de categoria Diamante.

Anteriormente, o Cruzeiro teria tentado acerto com o treinador, após a demissão de Ney Franco, que teria rejeitado o convite. Além de Scolari, que estava sem clube, outros três técnicos disseram "não" ao clube mineiro - Lisca (América-MG), Umberto Louzer (Chapecoense) e Marcelo Chamusca (Cuiabá).

Esta é a segunda vez que Felipão treinará a equipe celeste. No entanto, a primeira aconteceu há quase 20 anos, quando o treinador obteve um desempenho exemplar no clube mineiro, credenciando-o a assumir, no ano seguinte, o comando técnico da Seleção Brasileira que foi pentacampeã mundial. Entre 2000 e 2001, Scolari treinou o Cruzeiro por 75 partidas, com 40 vitórias, 23 empates e 12 derrotas, um aproveitamento superior a 63,5%.

O último trabalho do treinador em sua carreira foi o Palmeiras, quando foi dispensado em setembro do ano passado. Na sua última passagem pelo Verdão, Felipão conquistou o Brasileirão de 2018 e ostentou um aproveitamento de quase 70% dos pontos disputados. O comandante venceu 46 dos 77 jogos, além de empatar 21 e perder apenas 10.

Além do Brasileirão de 2018 e da Copa do Mundo de 2002, Felipão conquistou a Copa das Confederações (2013), Copa Libertadores (1995 e 1999), a Recopa Sul-Americana (1996), o Campeonato Brasileiro (1996), a Copa do Brasil (1991, 1994 e 2012), a Liga Chinesa (2015, 2016 e 2017) e a Liga Uzbeque (2009).

adblock ativo