Crossfit em alta nas academias de Salvador

Hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa que nunca tenha ouvido falar em “Crossfit”. No entanto, pouquíssimas delas de fato sabem o que esse novíssimo esporte representa.

Desenvolvido para melhorar as capacidades fisiológicas de qualquer tipo de pessoa, o crossfit tem como objetivo proporcionar um melhor condicionamento físico de pessoas de diferentes faixas etárias, desde sedentários a atletas profissionais.

Nacionalmente o esporte vem ganhando força nos últimos anos e em Salvador não está sendo diferente. A academia de Crossfit Ekos, localizada no bairro da Ribeira, é um dos grandes exemplos de que a modalidade está se popularizando entre os atletas e praticantes de atividade físicas.

"O crescimento está enorme. Quando eu comecei há uns quatro anos atrás, tinha apenas dois lugares que praticava o esporte em Salvador. Naquela época ninguém sabia o que era crossfit e hoje é um dos esportes que mais cresce no mundo. Desse tempo pra cá, já temos 16 box aqui, então obtivemos muitos praticantes e atletas do crossfit.”, disse Fred Figueredo, Coach e sócio da Ekos.

Devido a alta intensidade exigida, o esporte é visado por pessoas que pretendem perder peso ou a massa corporal. No entanto, a prática requer atenção, pois além dos inúmeros benefícios que o crossfit proporciona, as lesões costumam aparecer com frequência.

"Como é um esporte muito intenso, a um risco de lesão e não temos como contestar isso. No futebol, basquete ou qualquer atividade que seja de alta intensidade, vai lesionar. No entanto, trabalhamos com um apoio de uma fisioterapeuta, que já trabalha de forma preventiva. É feito um trabalho de mobilidade articular justamente para prever as lesões e tratá-las antes de afetar o aluno.", explicou Fred.

Com uma metodologia de atividades físicas intensas e variadas, o crossfit exige muito fôlego e técnica, se tornando uma boa atividade para quem quer melhorar sua saúde e entrar em forma.

