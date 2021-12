Croácia vence Malta e tira liderança da Rússia no grupo H das Eliminatórias

A Croácia confirmou a sua melhoria com uma vitória em casa por 3 a 0 sobre Malta, nesta terça-feira, 30, pela terceira rodada das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022.

A barreira defensiva maltesa em Rijeka resistiu por uma hora, até que Ivan Perisic marcou o primeiro gol aos 62 minutos, após uma assistência de Borna Barisic, e Luka Modric encaminhou a vitória convertendo um pênalti aos 76.

Josip Brekalo (90) marcou o terceiro com tudo já praticamente decidido.

A seleção croata, atual vice-campeã mundial, ligou o sinal de alerta na quarta da semana passada ao perder por 1 a 0 fora de casa para a Eslovênia na primeira rodada.

Desde então tem conseguido corrigir o rumo com duas vitórias, a desta terça-feira e a do sábado por 1 a 0 contra Chipre, também em Rijeka.

Graças a essa recuperação, a Croácia tirou a liderança do grupo H das mãos da Rússia, que havia vencido nas duas primeiras rodadas mas perdeu por 2 a 1 em sua visita à Eslováquia, que é a terceira com 5 pontos.

Os russos têm 6 pontos, assim como os croatas, que lideram graças a um saldo de gols melhor (+3 contra +2).

Em Trnava, Milan Skriniar (38) e Robert Mak (74) marcaram os gols da vitória eslovaca sobre a Rússia. Para os visitantes, o brasileiro nacionalizado russo Mario Fernandes havia empatado provisoriamente aos 71.

Na quarta posição do grupo está o Chipre (4 pontos), que venceu a Eslovênia (5ª, com 3 pontos) por 1 a 0 também nesta terça-feira, com um gol de Ioannis Pittas (42).

Malta fecha a chave com um ponto em três jogos.

adblock ativo