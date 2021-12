Croácia vence Escócia e avança às oitavas da Eurocopa

A Croácia, atual vice-campeã mundial, se classificou para as oitavas de final da Eurocopa ao vencer e eliminar a Escócia (3-1) nesta terça-feira, 22, em Glasgow.

Os croatas marcaram o primeiro gol aos 17 minutos com Nikola Vlasic depois de uma boa triangulação, mas a Escócia não desanimou e empatou por meio de Callum McGregor de fora da área pouco antes do intervalo (42).

Luka Modric, com um belo chute de trivela de fora da área (62), e Ivan Perisic, com uma cabeçada após um escanteio (77), decretaram a vitória.

Com este 3 a 1 a favor da Croácia e a vitória da Inglaterra sobre a República Tcheca (1-0) também nesta terça no estádio de Wembley, a classificação do Grupo D ficou assim: os ingleses em primeiro lugar com 7 pontos, os croatas em segundo com 4, mesma pontuação da República Tcheca, que avançou às oitavas como um dos melhores terceiros.

A eliminada Escócia terminou em último lugar com 1 ponto e apenas um ponto marcado.

Ao terminar a fase de grupos como líder, a Inglaterra vai voltar a jogar na próxima terça diante de sua torcida, às 13h (horário de Brasília) contra o segundo colocado do Grupo F nas oitavas, enquanto a Croácia enfrentará o segundo do grupo E na segunda-feira, também às 13h (de Brasília) em Copenhague, na Dinamarca.

Nesta quarta, 23, os tchecos vão saber quem será seu adversário.

