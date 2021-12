Croácia elimina Camarões, próximo adversário do Brasil

Suspenso da abertura da Copa do Mundo por ter sido expulso no último jogo das Eliminatórias, Mandzukic voltou ao time da Croácia na segunda rodada do Grupo A e mostrou quanta falta fez diante do Brasil. Afinal, nesta quarta-feira, na Arena Amazônia, em Manaus, o centroavante do Bayern de Munique marcou dois gols e comandou a goleada croata sobre Camarões por 4 a 0.

A vitória da Croácia é boa para o Brasil porque Camarões vai enfrentar a seleção brasileira, na próxima segunda, em Brasília, já eliminado. Um placar magro, porém, teria sido melhor para o time de Felipão. Afinal, agora qualquer derrota brasileira aliada a um empate entre Croácia e México, no Recife, elimina o Brasil, uma vez que os croatas já têm saldo igual ao brasileiro - dois gols - e três pontos. O México, assim com o Brasil, soma quatro pontos.

Alex Song, volante do Barcelona, foi expulso no fim do primeiro tempo e vai cumprir suspensão contra o Brasil. Eto'o não entrou na partida e mostrou que está mesmo baleado. Psicologicamente, os camaroneses se abalaram bastante quando a Croácia foi ampliando o placar, no segundo tempo. Assou-Ekotto e Moukandjo se agrediram no fim da partida.

O jogo

Sem Eto'o, que tem lesão no joelho direito, Camarões entrou em campo com uma formação com três atacantes, sendo dois deles pontas, abertos pelas laterais. Moukandjo, caindo pela direita, era a melhor opção dos africanos nos primeiros minutos de jogo. Foi por ali que ele e Aboubakar criaram duas boas oportunidades antes que a Croácia conseguisse seu primeiro ataque.

Os europeus, porém, foram mais efetivos e abriram o placar aos 11 minutos. Após cruzamento da direita, a zaga cortou parcialmente, mas a bola caiu para Perisic. Inteligente, ele rolou para a esquerda e encontrou Olic sozinho na segunda trave para marcar. Veterano de 34 anos, o atacante voltou a marcar em uma Copa 12 anos depois de fazer contra a Itália no Mundial de 2002. Nunca um jogador teve um hiato tão grande entre um gol e outro em Copas.

O gol no começo era tudo que os croatas queriam. Afinal, com Rakitic (reforço do Barcelona) e Modric (titular do Real Madrid), a equipe controlava o meio de campo. Camarões tentava na base da velocidade, mas esbarrava na falta de espaços. Havia sempre um croata para dobrar a marcação. No ataque, a Croácia confiava na bola alta e no contra-ataque. Aos 16 minutos, quase o segundo gol veio em uma cobrança de escanteio. Perisic chutou e o goleiro Itandje salvou os africanos em cima da linha.

Quando Camarões começou a melhorar e passou a ter mais posse de bola, Alex Song, volante do Barcelona, colocou tudo a perder. Em uma corrida, ele estranhou-se com Mandzukic e resolveu dar um soco nas costas do centroavante, na cara do árbitro português Pedro Proença, que não titubeou para dar o cartão vermelho direto.

Com um jogador a mais, os croatas cresceram no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, a Croácia marcou em três toques na bola de Perisic. Itandje saiu jogando errado, o croata pegou na linha do meio de campo e partiu em velocidade pela esquerda. Logo chegou na cara do goleiro para estufar as redes e fazer 2 a 0.

Mandzukic teve a chance de fazer o terceiro logo depois, quando saiu na cara de Itandje, mas bateu para fora. O centroavante resolveria aos 16 minutos, quando ganhou no alto após cobrança de escanteio e ampliou a vantagem croata. Aos 27, ele fez o quarto, pegando o rebote do chute de Eduardo da Silva.

A partida, aliás, contou com dois brasileiros. O meia Sammir foi titular no meio de campo croata e fez a sua estreia em Copas. O atacante Eduardo da Silva, por sua vez, entrou no segundo tempo no time da Croácia.

No fim, ainda ficou a impressão de que a Croácia poderia ter feito mais. Só Rebic foi fominha em dois lances e não passou para Eduardo da Silva marcar. Quando ele resolveu tocar para Rakitic, o meia do Barcelona tentou driblar o goleiro e perdeu o gol feito.

