Cristóvão é o preferido para lugar de Abel no Flu

O portal Lancenet está fazendo enquete para saber quem o torcedor quer para o lugar de Abel Braga, demitido nesta segunda-feira, 29. O preferido da torcida tricolor das Laranjeiras, por volta de 19h30, era o treinador Muricy Ramalho, com 29%.

Em segundo, Vanderlei Luxemburgo, com 24%, e, em terceiro, o técnico do Bahia, Cristóvão Borges, com 20%. Ney Franco vem em seguida, com 16%.

Antes mesmo do anúncio da saída de Abel, o site já especulava sobre os possíveis substitutos. Segundo o Lancenet, Vanderlei Luxemburgo seria "o preferido do presidente da parceira e patrocinadora do Tricolor, Celso Barros".

Mas avisava que Luxemburgo "encontra resistência dentro da diretoria, que pensa em um treinador mais motivador". Mais adiante, afirma que "o favorito para assumir o comando técnico é Cristovão Borges, atual treinador do Bahia e ex-Vasco".

Cristovão teria sido procurado após a última derrota do Flu, mas não quis abrir negociações, "por Abel Braga ainda não ter sido demitido".

