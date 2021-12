Cristóvão Borges é o novo treinador do Fluminense

Algumas horas depois de anunciar a demissão do técnico Renato Gaúcho, o Fluminense definiu na tarde desta quarta-feira quem será o substituto. O clube escolheu Cristóvão Borges, que já teve uma passagem de sucesso pelas Laranjeiras como jogador, para ocupar o cargo. Ele deve assinar contrato até o final do ano e será apresentado nesta quinta.

Contratado no final do ano passado, Renato Gaúcho ficou apenas 18 jogos no comando do Fluminense, somando nove vitórias, cinco empates, quatro derrotas. Segundo o presidente do clube, Peter Siemsen, os resultados não estavam sendo satisfatórios e a opção foi trocar o técnico agora, ainda com tempo para se preparar para o Brasileirão - a estreia será no dia 19 de abril.

A gota d'água para a saída de Renato Gaúcho foi a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca, com a derrota para o rival Vasco no último domingo. Além disso, ele deixou o time em situação complicada na primeira fase da Copa do Brasil, após a derrota para o Horizonte por 3 a 1 no Ceará - o jogo de volta será no dia 10 de abril, no Maracanã, quando Cristóvão Borges fará sua estreia.

Atualmente com 54 anos, Cristóvão Borges defendeu o Fluminense como jogador entre 1979 e 1983. Como treinador, ele começou a carreira em 2011, quando era auxiliar no Vasco e assumiu o cargo após Ricardo Gomes ficar doente. No ano passado, comandou também o Bahia.

