Cristiano Ronaldo volta a treinar e deve pegar Bayern

O português Cristiano Ronaldo voltou a treinar nesta sexta-feira e deu indícios de que deve estar em campo pelo Real Madrid diante do Bayern de Munique, quarta-feira, em casa, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. O melhor jogador do mundo está recuperado de uma lesão muscular, que o tirou das últimas partidas da equipe.

Cristiano Ronaldo sofreu uma contusão na perna esquerda, que passou a incomodá-lo depois de um problema no joelho. Por conta desta sequência, ele perdeu as últimas quatro partidas do Real Madrid, incluindo a vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, quarta-feira, que garantiu o título da Copa do Rei.

Desde o início, a intenção era recuperar o português para enfrentar o Bayern. Outro jogador que voltou aos treinos nesta sexta e animou o técnico Carlo Ancelotti foi o brasileiro Marcelo. O lateral está a um longo período sem atuar por conta de uma lesão no tendão da perna esquerda.

