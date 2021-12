Cristiano Ronaldo vê 'sonho virando realidade' em Lisboa

Astro maior da final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo terá a chance de uma nova consagração em sua carreira neste sábado, quando defenderá o Real Madrid na final da competição. E o fato de o duelo diante do Atlético de Madrid ser realizado em Lisboa faz o português almejar o título com ainda mais sede, pois estará atuando em seu país, na condição de principal jogador do mundo na atualidade.

Nesta sexta-feira, o português usou a página no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos e mensagens na internet, para expressar a sua satisfação em poder jogar a decisão da principal competição interclubes em sua terra natal.

"Amanhã será um sonho virando realidade jogar a final em Portugal. Tenho certeza que os fãs de futebol terão uma boa estada em meu país conhecido pela hospitalidade das pessoas", afirmou o atacante para legendar uma foto na qual aponta com o dedo indicador da mão direita uma paisagem de Lisboa, onde o Real enfrentará o Atlético de Madrid no Estádio da Luz, a partir das 15h45 (horário de Brasília) deste sábado.

Há dez anos, Lisboa foi palco de uma das maiores decepções da carreira de Cristiano Ronaldo. Então jovem revelação da seleção portuguesa, caiu junto com o time nacional na derrota por 1 a 0 para a surpreendente Grécia na final da Eurocopa de 2004, no mesmo Estádio da Luz da final deste sábado.

Neste grande palco do futebol português, porém, o astro acumula mais alegrias do que tristezas. Foram dez vitórias, um empate e três derrotas em partidas no estádio, reputado pelo próprio atleta, em entrevista coletiva na semana passada, como um local como "mítico para todos em Portugal".

Cristiano Ronaldo marcou cinco gols atuando na Luz, onde sofreu sua última derrota em 7 de dezembro de 2005, quando, defendendo o Manchester United, caiu por 2 a 1 diante do Benfica em jogo válido pela Liga dos Campeões. Naquele mesmo ano, balançou as redes no estádio pela primeira vez, na vitória de Portugal sobre a Eslováquia, pelas Eliminatórias da Copa de 2006.

E a última recordação de Cristiano Ronaldo atuando no tradicional estádio português é ótima. Pois foi lá que ele fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Suécia, em 15 de novembro do ano passado, no jogo de ida da repescagem das Eliminatórias Europeias da Copa de 2014. Em seguida, marcou três vezes para assegurar o triunfo por 3 a 2, no duelo de volta do mata-mata, em Solna, para colocar Portugal no Mundial.

