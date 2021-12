Cristiano Ronaldo treina normalmente e prova estar pronto para final de sábado

Depois de dar um susto nos torcedores do Real Madrid na última terça-feira, quando precisou deixar um treino antes do seu fim com suspeita de ter se lesionado, Cristiano Ronaldo trabalhou normalmente nesta quarta em atividade visando a final da Liga dos Campeões, sábado, em Milão, contra o Atlético de Madrid.

No dia anterior, o astro português machucou a perna esquerda ao se chocar com o goleiro reserva Kiko Casilla, mas os médicos do próprio Real já haviam adiantado que o atacante não era motivo de preocupação para a decisão da competição continental.

E a boa condição de Cristiano Ronaldo se confirmou no treinamento desta quarta, na qual o jogador não exibiu nenhuma proteção aparente na perna lesionada e trabalhou ao lado dos seus companheiros de time. Na terça-feira, depois do choque com Casilla, ele chegou a ficar caído no gramado com dores e precisou receber atendimento médico antes de deixar o treino.

Artilheiro disparado desta Liga dos Campeões, com 16 gols, sete a mais do que o vice-artilheiro Lewandowski, do Bayern de Munique, o português tentará ajudar o Real Madrid a conquistar a sua 11ª taça da competição continental, da qual o time espanhol é o maior vencedor da história. Na temporada 2013/2014, o astro marcou 17 gols na campanha que levou a equipe merengue ao seu décimo troféu do torneio de clubes mais importante do futebol europeu.

Já o Atlético de Madrid lutará para conquistar pela primeira vez a Liga dos Campeões, depois de ter caído diante do mesmo Real na decisão de 2014. A final deste sábado está marcada para começar às 15h45 (horário de Brasília), no San Siro, em Milão.

