Cristiano Ronaldo será poupado no Espanhol pelo Real

O Real Madrid resolveu preservar o português Cristiano Ronaldo. O clube não quer correr riscos de ficar sem sua grande estrela no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, diante do Borussia Dortmund, na Alemanha, na próxima semana. Com dores no tendão do joelho esquerdo, o português será poupado contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, neste sábado, em Anoeta.

Cristiano Ronaldo foi substituído no jogo do meio de semana, diante do mesmo Borussia Dortmund, incomodado com as fortes dores no joelho. Também já havia reclamado dos incômodos na perna em outras partidas, apesar de sempre pedir para jogar e não ser poupado.

Desta vez, porém, será diferente. Em comum acordo com o técnico italiano Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo reconheceu que o melhor mesmo é ser preservado, apesar de a briga ser intensa com Atlético de Madrid e Barcelona pelo título do Campeonato Espanhol.

"Amanhã (sábado) damos um descanso a Cristiano porque ele está um pouquinho cansado e com dores", afirmou Ancelotti. "É melhor não correr riscos. Temos muitas partidas importantes nos próximos dias e para esse jogo preferimos deixá-lo em casa descansando, para pensar apenas na partida de terça-feira", completou.

De acordo com Ancelotti, Cristiano Ronaldo acatou a decisão da comissão técnica do Real Madrid. "É normal ele querer jogar todos os jogos, mas tomamos a decisão sem nenhum problema", disse.

