Cristiano Ronaldo será julgado por fraude fiscal no dia 21 de janeiro

A corte espanhola anunciou nesta sexta-feira que o julgamento de Cristiano Ronaldo acontecerá no próximo dia 21 de janeiro. O astro português é acusado de ter cometido quatro delitos fiscais pelo não pagamento de impostos no período entre 2011 e 2014.

A expectativa é de que Ronaldo se declare culpado da acusação e receba uma sentença suspensa de dois anos de detenção. Na Espanha, o juiz pode suspender a pena do acusado por dois anos ou menos caso ele seja réu primário.

Ronaldo chegou a um acordo com a Justiça do país para evitar qualquer possibilidade de ser detido. Para que este acerto seja finalizado, ele precisa confirmar sua culpa no caso e pagar uma multa, que seria aproximadamente de 19 milhões de euros (cerca de R$ 84 milhões).

No ano passado, um promotor acusou o astro de quatro casos de fraude fiscal durante três anos, que resultariam em uma dívida com o fisco de 14,7 milhões de euros. Ele teria utilizado empresas de fachada fora da Espanha para esconder os lucros adquiridos com direitos de imagem.

Apesar de ter aceitado um acordo, Ronaldo se declarou inocente em pelo menos duas oportunidades desde que foi acusado. "Eu sempre paguei impostos, sempre. Na Inglaterra e na Espanha. E sempre vou pagar", disse em uma delas o jogador que atualmente veste as cores da Juventus.

