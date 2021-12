Cristiano Ronaldo pode coroar ano histórico com prêmio da Fifa

Depois de conquistar a Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo é também o favorito para ficar com o prêmio da Fifa de melhor jogador do mundo em 2016, que será entregue nesta segunda-feira em cerimônia em Zurique, na Suíça, onde seu técnico do Real Madri, Zinedine Zidane, almeja o troféu de melhor treinador.

Na última temporada, a Fifa pôs um fim à colaboração com a France Football para a entrega da Bola de Ouro, voltando a distribuir seu prêmio de maneira independente.

A entidade criou seus próprios prêmios, que batizou de "The Best Fifa Football Awards" e que terá como mestres de cerimônia a atriz americana Eva Longoria e o apresentador alemão Marco Schreyl.

Tudo parece pronto para que CR7 brilhe na cidade suíça, como recompensa por uma temporada 2016 histórica, na qual foi campeão da Europa com Real Madrid e Portugal.

Na Liga dos Campeões, o português conquistou seu terceiro título da competição e foi o artilheiro pela quarta edição consecutiva (16 gols em 12 jogos).

Com Portugal, porém, Cristiano conseguiu o impensável, destronando as potências mundiais, como Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha, para conquistar o inédito título da Eurocopa, vencendo na final a anfitriã e favorita França.

Na decisão, o craque saiu de campo machucado no primeiro tempo e precisou acompanhar do banco de reservas à partida, apoiando os companheiros como um verdadeiro técnico à beira do campo. O gol de Eder na prorrogação valeu aos lusos o troféu de campeão europeu.

"Minha melhor temporada"

"Foi um ano fantástico", afirmou Cristiano Ronaldo. "Pode ter sido minha melhor temporada a nível individual e coletivo", em declarações ao jornal Marca, em outubro do ano passado.

Os gols e os títulos fazem do português o claro favorito ao prêmio da Fifa em relação aos dois outros concorrentes, o argentino Lionel Messi (Barcelona) e o francês Antoine Griezmann (Atlético de Madri).

Este último foi o artilheiro e eleito o melhor jogador da Eurocopa, mas perdeu a final para o Portugal de Cristiano, assim como já havia feito na final da Champions para o Real Madrid do atacante luso.

O único ponto negativo de 2016 para Cristiano Ronaldo veio da aparição de seu nome no escândalo "Football Leaks", no qual foi acusado de ter escondido 150 milhões de euros em paraísos fiscais para não precisar pagar impostos na Espanha.

Tanto ele como a Gestifute, empresa de seu empresário, o também português Jorge Mendes, negaram as acusações, que levaram a Receita Federal espanhola a investigar o caso.

Essas acusações, porém, não devem ter nenhuma influência na atribuição do prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, que conta com juri formado por técnicos e capitães das seleções nacionais, além de jornalistas especializados.

Marta concorre

Para melhor técnico do ano, o francês Zinedine Zidane é o favorito para conquistar o prêmio pela primeira vez. O ex-craque da França terá que superar na eleição o técnico de Portugal campeão europeu, Fernando Santos, e o italiano Claudio Ranieri, que levou o Leicester ao improvável título da Premier League.

"Seria normal que dessem o prêmio a outro técnico, eu acabou de começar", afirmou um modesto Zidane, que completou em 5 de janeiro um ano à frente do Real Madrid, seu primeiro clube como treinador profissional.

Na categoria melhor jogadora, a brasileira Marta terá como concorrentes a alemã Melanie Behringer e a americana Carli Lloyd.

Para o prêmio Puskas de gol mais bonito da temporada, o brasileiro terá como representante o meia Marlone, do Corinthians. Concorrem também a venezuelana Daniuska Rodríguez e o malásio Mohd Faiz Subri.

adblock ativo