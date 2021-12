Cristiano Ronaldo marca no fim e Real bate o City

Cristiano Ronaldo voltou a sorrir nesta terça-feira. Foi ele o responsável, aos 45 minutos do segundo tempo, por garantir a vitória do Real Madrid num jogo emocionante contra o Manchester City, no Santiago Bernabéu, na abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os ingleses ficaram à frente duas vezes, permitiram o empate, e levaram o gol decisivo no 30.º chute a gol dado pelos espanhóis.

A pressão do Real Madrid foi incrível, principalmente no primeiro tempo, quando a blitz impediu o Manchester City de jogar. Parecia que os comandados de José Mourinho enfrentavam um time pequeno da Espanha e não o campeão inglês.

Cristiano Ronaldo, que recentemente disse estar triste no Real Madrid, tentou mostrar que segue sendo confiável. Liderou a equipe e deu dez chutes a gol. Dessas, seis tentativas pararam nas mãos do goleiro Hart, que fez milagres no primeiro tempo e foi o grande nome da partida até o último minuto.

Na segunda etapa, o Real continuou agressivo, mas Roberto Mancini conseguiu encaixar o contra-ataque do seu time, que só havia dado um chute a gol nos primeiros 45 minutos.

Num desses contragolpes saiu o primeiro gol. Touré avançou com a bola e tocou para Dzeko, que saiu na cara de Casillas e mandou pras redes. Pouco depois, aos 29, Touré recebeu nas costas de Marcelo, mas mandou para fora. A punição viria no lance seguinte. Marcelo recebeu na intermediária, cortou para a perna direita e bateu tirando de Hart para deixar tudo igual.

A seis minutos do fim, o Manchester City voltou à frente. Kolarov bateu falta cruzada na área, ninguém desviou, e a bola foi direto para o fundo das redes de Casillas. Mas o Real Madrid não desistiu e empatou logo em seguida. Benzema fez o que dele se espera. Recebeu na área, girou sobre o marcador e bateu no canto, sem chance para Hart.

Quando o jogo parecia decidido, brilhou quem faz o que ninguém espera. Cristiano Ronaldo recebeu na ponta esquerda, balançou na frente do marcador e bateu de direita, no meio do gol. Hart, grande nome do jogo até então, aceitou.

No outro jogo do Grupo D, o Borussia Dortmund recebeu o Ajax na Alemanha e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Lewandowski, aos 42 minutos do segundo tempo. Antes, aos 13, Hummels perdeu um pênalti para os donos da casa.

