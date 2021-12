Cristiano Ronaldo faz quatro e Portugal vence Andorra por 6 a 0

De um lado, a atual campeã da Eurocopa, jogando em casa, reforçada pelo favorito ao prêmio de melhor do mundo. Do outro, a pior equipe do futebol europeu, jogando 20 minutos com dois jogadores a menos. O placar de 6 a 0 até foi pouco pela superioridade de Portugal, que nesta sexta-feira atropelou a frágil Andorra, no Estádio Municipal de Aveiro, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Cristiano Ronaldo foi o grande destaque da partida, com quatro gols, depois de desfalcar a equipe na estreia com derrota para a Suíça por 2 a 0, em setembro, quando ainda estava em processo de recuperação da lesão sentida na final da Eurocopa.

O jogador do Real Madrid abriu o placar logo a 1 minuto, pegando rebote do goleiro Gomes. Aos 3, logo em seguida, ele fez o segundo, de cabeça, após cruzamento de Quaresma. O terceiro gol foi o que mais demorou. Saiu só aos 43, com João Cancelo, que chegou à linha de fundo pela direita, bateu sem ângulo, e pegou o goleiro de surpresa.

Ronaldo voltou às redes no primeiro minuto do segundo tempo, com um chute firme, de primeira, após cruzamento de André Gomes. O quinto também foi do craque, de esquerda, no meio da área. Naquele momento, Andorra já estava com um a menos e, logo depois, mais um jogador foi expulso.

Com dois atletas a mais em campo, Portugal fez mais um. O goleiro Gomes, que fazia boa partida, rebateu falta cobrada por Quaresma. André Silva pegou o rebote e fez o sexto com a ajuda de um zagueiro, que desviou a bola no meio do caminho.

SUÍÇA 100% - Também nesta sexta-feira, a seleção da Suíça foi até a Hungria e conseguiu uma vitória suada, por 3 a 2, com todos os gols no segundo tempo. Seferovic abriu o placar, Szalai empatou para os donos da casa, Rodríguez recolocou os visitantes à frente, mas Szalai marcou de novo. O gol da vitória só saiu aos 44 do segundo tempo, com Stocker.

Assim, a Suíça lidera o Grupo B, com aproveitamento 100% - dois jogos, duas vitórias. Soma seis pontos. As Ilhas Faroe aparecem num surpreendente segundo lugar, com quatro, depois de vencerem a Letônia por 2 a 0, fora de casa. A equipe já havia empatado com a Hungria na primeira rodada.

Com três pontos, Portugal vai até as Ilhas Faroe na próxima segunda-feira. A Suíça deve ter vida fácil em Andorra, enquanto a Hungria vai buscar a recuperação contra a Letônia.

