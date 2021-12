Cristiano Ronaldo fatura Bola de Ouro da Fifa pela 3ª vez

O atacante Cristiano Ronaldo conquistou, pela terceira vez em sua carreira, o prêmio da Bola de Ouro da Fifa. O português disputava a premiação junto com o argentino Lionel Messi e o goleiro alemão Manuel Neuer, que ficaram com a segunda e terceira colocação no ranking, respectivamente.

A premiação da Bola de Ouro da Fifa elegeu o melhor jogador do mundo em 2014. A solenidade aconteceu em Zurique, na Suiça, nesta segunda-feira, 12, e contou com astros do futebol, técnicos de alguns dos principais clubes da Europa e convidados.

Após receber o título, o artilheiro do Real Madrid mostrou gratidão aos que o apoiaram na temporada . "Tenho de agradecer a todos que votaram em mim. Meu treinador, meus companheiros, meu presidente. Foi um ano inesquecível para mim, em nível coletivo e pessoal. Ganhar troféu dessa dimensão é único. Estou muito feliz. Isso me dá motivação para tentar ganhar títulos coletivos e mundial", disse Cristiano Ronaldo, visivelmente emocionado.

O português ainda revelou suas ambições para o futuro. "Nunca imaginei ganhar essa bolinha três vezes, mas espero não parar aqui. Quero apanhar o Messi, quem sabe na próxima temporada. Sempre ambicionei isso. Quero entrar na história como o melhor", disse ele, que recebeu 37,66% dos votos, contra 15,76% de Messi e 15,72% de Neuer.

