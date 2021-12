Cristiano Ronaldo é visto com unhas do pé pintadas de preto

Sempre vaidoso, o português Cristiano Ronaldo surpreendeu ao aparecer com as unhas do pé esquerdo pintadas de preto, enquanto tomava sol à beira de uma piscina em Miami, nos Estados Unidos. A imagem foi diivulgada pelo jornal britânico "The Sun".

CR7 segue aproveitando suas férias depois de uma longa temporada na Europa - ele faturou a Liga dos Campões e a Eurocopa. O astro português tem sido visto constantemente nas noitadas enquanto não se reapresenta no Real Madrid. Em Ibiza, na Espanha, o atacante chegou a ser flagrado em clima de romance com uma loira.

