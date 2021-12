Cristiano Ronaldo é suspenso por 3 jogos no Espanhol

Expulso no último domingo no jogo em que o Real Madrid empatou por 1 a 1 com o Athletic Bilbao, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, Cristiano Ronaldo foi punido nesta quarta-feira, 5, com três partidas de suspensão na competição. Ele acabou penalizado por ter zombado da expulsão com um gesto ao deixar o campo após ter recebido o cartão vermelho.

A punição foi um "presente de grego" para o atacante, que completou 29 anos de idade justamente nesta quarta, dia em que ao menos poderá entrar em campo para defender o Real no clássico contra o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, pelo duelo de ida das semifinais da Copa do Rei.

Por causa da punição, Cristiano Ronaldo ficará dos confrontos diante de Villarreal, Getafe e Elche no Campeonato Espanhol, no qual a equipe madrilenha ocupa a terceira posição, com 54 pontos, mesma pontuação do Barcelona, vice-líder nos critérios de desempate. O líder isolado é o Atlético de Madrid, com 57.

Ao anunciar a pena aplicada ao jogador que foi eleito pela Fifa o melhor do mundo em 2013, o comitê disciplinar da liga espanhola explicou que o português recebeu uma partida de suspensão pelo cartão vermelho e outros dois pelo gesto que fez ao deixar o campo no último domingo.

Naquela ocasião, Cristiano Ronaldo reclamou de um toque de mão na bola de Gurpegui, do Atlético de Madrid, que não gostou e empurrou o atacante. Indignado com a atitude do adversário, o astro devolveu a agressão com um puxão de cabelo, quase um tapa, no rosto do rival. O árbitro viu a reação intempestiva do craque e o expulsou.

