Cristiano Ronaldo é punido com 2 jogos de suspensão após agressão a brasileiro

Cristiano Ronaldo recebeu nesta quarta-feira, 28, uma suspensão de dois jogos por ter agredido um adversário na partida do último sábado, quando foi expulso na vitória por 2 a 1 do Real Madrid sobre o Córdoba, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, o astro português chutou o brasileiro Edimar e acabou expulso de campo.

Naquela mesma partida, o atacante chegou a empurrar José Crespo, outro jogador do Córdoba, antes de perder a cabeça de vez aos 37 minutos do segundo tempo, no qual o Real só foi assegurar a vantagem de 2 a 1 no final, com um pênalti batido por Gareth Bale.

Com a suspensão aplicada pelo Comitê de Competição do Campeonato Espanhol nesta quarta, Cristiano Ronaldo ficará fora dos dois próximos confrontos do Real no torneio nacional, contra Real Sociedad e Sevilla, mas estará disponível para o clássico com o Atlético de Madrid, em 7 de fevereiro.

Assim, a pena aplicada ao astro pode ser considerada branda, pois ele já teria de cumprir um jogo de suspensão pela sua expulsão. Antes de ser punido, o português usou o seu perfil no Twitter, já no último sábado, para se desculpar pelo cartão vermelho e pela agressão ao jogador brasileiro.

"Peço desculpas a todos e especialmente para Edimar pelo meu ato irreflexivo na partida de hoje", escreveu o atacante, que por causa da sua expulsão não poderá encarar a Real Sociedad neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

No lance mostrado pela TV, o português chutou o adversário sem bola depois de uma dividida. Naquele momento, o placar estava 1 a 1 e o Real pressionava para virar o jogo. O resultado de 2 a 1 assegurou ao time a liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 48 pontos.

