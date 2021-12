Cristiano Ronaldo é eleito melhor jogador da Europa pela Uefa pela 2ª vez

A cerimônia para o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões nesta quinta-feira, 25, em Mônaco, consagrou Cristiano Ronaldo mais uma vez como melhor jogador da Europa. Como já era esperado, o português foi escolhido o principal jogador do continente por sua trajetória ao longo da temporada 2015/2016, na qual levou o Real Madrid a mais um título do continente e a seleção de Portugal à sua primeira conquista da Eurocopa.

A eleição de Cristiano Ronaldo era considerada uma "barbada", dada suas ótimas atuações e a importância de suas conquistas. Desta vez, ele não concorria com Lionel Messi, mas sim com seu companheiro de Real Gareth Bale e com o rival do Atlético de Madrid Antoine Griezmann. Apesar das ótimas temporadas de ambos, nenhum deles atingiu o nível do português.

"Esses dois caras merecem demais esse prêmio, jogaram demais. Meu maior sonho era ser jogador de futebol, ter sucesso no futebol e esse sonho se realizou. Fico muito feliz", resumiu o jogador do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo foi o artilheiro da última edição da Liga dos Campeões, com 16 gols. Esta, aliás, foi a quinta vez que o português alcançou o feito. Além disso, foi o principal responsável pelo título da Eurocopa por Portugal, o primeiro da história do país, mesmo perdendo quase toda a decisão diante da França por conta de uma lesão.

O craque do Real Madrid já havia conquistado o prêmio, criado na temporada 2010/2011, em uma outra oportunidade, em 2013/2014. Lionel Messi faturou a honraria duas vezes (2010/2011 e 2014/2015). Andrés Iniesta (2011/2012) e Franck Ribéry (2012/2013) também já foram premiados.

Na votação deste ano, Cristiano Ronaldo precisou superar seu companheiro Gareth Bale, principal responsável ao lado do português por levar o Real ao título da Liga dos Campeões, e que também fez grande Eurocopa com o surpreendente País de Gales, que chegou às semifinais do torneio. Já Antoine Griezmann ajudou a levar o Atlético de Madrid à final da Liga dos Campeões e a França à decisão da Eurocopa, mas ficou com o vice em ambas as competições.

Feminino

A Uefa também anunciou nesta quinta, 25, a melhor jogadora da Europa na última temporada. E quem ficou com o prêmio foi a norueguesa Ada Hegerberg, de apenas 21 anos. A atacante foi uma das principais responsáveis por levar o Lyon ao título do continente em 2015/2016 e por isso ficou à frente de Amandine Henry, volante francesa do Portland Thorns, e Dzsenifer Marozsán, meia alemã também do Lyon.

adblock ativo