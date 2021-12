Cristiano Ronaldo é diagnosticado com Covid-19 e desfalca Portugal

O atacante português Cristiano Ronaldo, um dos principais astros do futebol mundia, foi diagnosticado com Covid-19 nesta terça-feira, 13, e dispensado da seleção de acordo com comunicado da federação do país.

A nota afirma ainda que Cristiano está assintomático e que já se encontra em isolamento, porém, na noite da última segunda-feira, 12, o atleta da Juventus postou uma foto onde estava reunido com todo o elenco para jantar.

Após a confirmação do exame do seu principal jogador, a federação portuguesa ordenou novos testes para todos os atletas e nenhum diagnostico foi positivo. A seleção de Portugal entra em campo contra a Suécia pela Liga das Nações na próxima quarta-feira, 14.

