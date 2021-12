Cristiano Ronaldo é confirmado para duelo com Dortmund

Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, terá condições de enfrentar o Borussia Dortmund no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, na terça-feira, 30, em Madri, disse o técnico José Mourinho.

O artilheiro português desfalcou o Real na vitória de 2 x 1 sobre o Atlético de Madri, domingo, pelo Campeonato Espanhol, por causa de uma contusão na coxa sofrida durante o jogo de ida do torneio europeu.

O jogador, artilheiro da Liga dos Campeões na temporada passada com 12 gols, voltou a treinar com os colegas nesta segunda-feira, 29. Para chegar à final da competição, o Real precisará reverter uma vantagem de 4 x 1 obtida pelo Dortmund no jogo de ida, na Alemanha. Os únicos desfalques de Mourinho serão os laterais Alvaro Aberloa e Marcelo.

