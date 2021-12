Cristiano Ronaldo decide contra Ibra e Portugal vence

Dois dos principais concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2013 se enfrentaram nesta sexta-feira e quem se deu melhor foi Cristiano Ronaldo. O português teve uma atuação apagada, mas brilhou na hora certa. No finalzinho do jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, se atirou na bola para marcar o gol da vitória de Portugal sobre a Suécia de Ibrahimovic, por 1 a 0.

A partida de ida da repescagem europeia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 teve poucas emoções, principalmente porque Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic estiveram apagados. O sueco apareceu muito bem apenas uma vez, quando deu lindo corta-luz e deixou Larsson em boas condições para abrir o placar, mas Rui Patrício fez grande defesa.

Já Cristiano Ronaldo só apareceu quando provocado. Aos 30, chutou a gol mesmo com o jogo parado por impedimento e levou uma bronca de um zagueiro sueco. Reagiu com uma tentativa de cabeçada no rival. Depois, ficou ironizando o adversário, como que se chorasse reclamando de dor no rosto. Um minuto depois o craque fez falta no goleiro Isaksson e recebeu cartão amarelo.

Mas, provocado, Cristiano Ronaldo reage na bola. Aos 36, Veloso cruzou da esquerda e Cristiano Ronaldo, mesmo bem marcado, se antecipou à ponta da chuteira do zagueiro e, de peixinho, abriu o placar. Três minutos depois, cruzou para Hugo Almeida, que cabeceou no travessão.

De acordo com as estatísticas da Uefa, Cristiano deu cinco chutes a gol na partida e sofreu três faltas. Ibrahimovic, por sua vez, não tentou nenhuma finalização e só foi derrubado uma vez.

Na terça-feira os dois craques voltam a se enfrentar na Suécia. Os donos da casa têm que vencer por dois gols de diferença. Vitória sueca por 1 a 0 leva a decisão para a prorrogação, onde também vale o gol fora. Os portugueses se classificam com empate e também com derrota por um gol de diferença, desde que marcando gols.

