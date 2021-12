Cristiano Ronaldo a Ferguson: "Obrigado por tudo, chefe"

"Obrigado por tudo, chefe", declarou em sua conta de uma rede social o português Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid, após saber do anúncio da aposentadoria de Sir Alex Ferguson, técnico do Manchester United.

Cristiano Ronaldo postou junto com esta breve frase uma fotografia sua junto com Ferguson, tirada no dia de sua chegada a Old Trafford em 2003.

O jogador português esteve sob o comando do técnico escocês até 2009, quando foi contratado pelo Real Madrid.

Com o United, ambos venceram três Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa, uma Supercopa, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes

adblock ativo