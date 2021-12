Cris Cyborg tenta reabilitação no UFC contra Felícia Spencer

Depois de sofrer sua segunda derrota na carreira, diante da baiana Amanda Nunes, o primeiro revés dentro do Ultimate Fighting Championship (UFC), Cristiane Justino, a Cris Cyborg, tentará sua reabilitação dentro da categoria. Na madrugada deste domingo, 27 a curitibana radicada nos Estados Unidos enfrentará a canadense invicta na modalidade, Felícia Spencer, pelo UFC 240, em Edmond, no Canadá.

Em coletiva realizada na terça-feira, 23, Cyborg garantiu foco total na luta, mas evitou comentar sobre sua última adversária. No entanto, foi inevitável fugir dos questionamentos que pairaram sobre a possibilidade de uma revanche no embate que marcou a perda do cinturão da categoria peso-pena para a lutadora.

"Na verdade, todas as vezes em que vou lutar, sempre me preparo bem e deixo nas mãos de Deus. Aquela noite não saí com a vitoria, mas acredito que Deus tenha me usado para abençoar a Amanda. Não guardo nada da luta passada, o passado ficou pra trás. Agora é sábado, focar na Felícia e, quem sabe, nas próximas oportunidades", frisou.

Após o confronto, o contrato da brasileira com o UFC se encerrará, o que deve gerar rumores para uma possível não renovação. "Eu não tô pensando em nada no momento de agora sobre proposta, tô focada mesmo no sábado. A partir daí, quando eu tiver oportunidades, com certeza vou poder esclarecer mais pra vocês".

Com o contrato chegando ao fim, as duvidas sobre a lutadora não se limitam somente à uma mudança de evento. Entre os boatos, existem aqueles que acreditam, inclusive, em uma aposentadoria da lutadora. Situação que ela fez questão de desmentir durante a entrevista.

"Eu sempre fui atleta. Sempre gostei de competir. É um trabalho em que você tem que saber o momento que não vai lutar mais e trabalhar de outra forma. Quero lutar, continuar lutando. Não tenho nenhuma lesão (...) E me vejo mais uns cinco anos lutando", contou Cyborg.

O grande problema, no momento, para a lutadora e para o Ultimate está justamente na categoria a qual se encontra. Atualmente nos pesos-penas, tem uma quantidade bastante escassa de atletas que se enquadram na categoria. Muitas vezes, lutadoras do peso-galo precisam estar constantemente ganhando massa para poder competir pela divisão, como a atual campeão Amanda Nunes, por exemplo.

Para a atleta, essa situação não cabe a ela, e deixa para a organização do evento a responsabilidade de procurar e atrair novas lutadoras. "Acho que, na verdade, esse é o trabalho do UFC: investir na categoria (peso pena) para que ela cresça cada vez mais e dê mais chances para as atletas lutarem".

Por fim, Cyborg rebateu a afirmação feita por Amanda Nunes após derrotá-la, em dezembro do ano passado. Em coletiva realizada após o confronto das duas, a baiana de Pojuca afirmou ser a "maior de todos os tempos". Sobre a declaração da Leoa, Cristiane reprovou e disse não gostar de se promover.

"Em diversos momentos da minha carreira, eu nunca me elogiei, sempre deixei para os meus fãs fazerem isso. Acho que é melhor perguntar para ela (Amanda). Cada atleta tem sua característica, não sei se ela gosta de se promover dessa forma, pode ser o jeito dela. Mas sempre deixei isso para os meus fãs. A voz do povo é a voz de Deus, é a lei", concluiu a lutadora.

Outras Lutas

No confronto principal da noite, o americano Max Holloway realizará sua terceira defesa de cinturão no UFC. O lutador - detentor do título após vencer o brasileiro José Aldo - irá encarar o compatriota Frankie Edgard, que tenta embalar sua segunda vitória consecutiva no evento. depois de derrotar Cub Swason, em abril do ano passado.

No card preliminar, alguns brasileiros também figuram no evento do UFC 240. Na busca de sua segunda vitória na organização, a oitava em sua carreira, Viviane Araujo lutará contra a veterana Alexis Davis, que vive má fase. O último triunfo da americana ocorreu a quase dois anos atrás, em dezembro de 2017. De lá para cá, foram duas derrotas consecutivas.

Além disso, uma luta entre dois brasileiros também marca presença no card. Depois do primeiro revés em sua carreira, Deiveson Figueiredo enfrentará Alexandre Patoja, embalado com três vitórias seguidas.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo