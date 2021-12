Cris Cyborg estreia no UFC contra Leslie Smith

A brasileira Cris Cyborg vai estrear no UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo. Nesta segunda-feira, 28, a atual campeã peso pena (até 65,8kg) do Invicta FC teve sua estreia confirmada no UFC 198, que será realizado no dia 14 de maio em Curitiba.

Sua primeira adversária será a norte-americana Leslie Smith, atleta do peso galo (61,2kg). Como o UFC não tem a categoria de Cyborg para mulheres, a luta será disputada em peso casado de 63,5kg, no meio do caminho entre as duas divisões femininas existentes na organização.

Cristiane "Cyborg" Santos é considerada uma das melhores lutadora de MMA de todos os tempos. Ela só foi derrotada uma vez na carreira, exatamente em sua estreia profissional. Aos 30 anos, ela acumula 15 vitórias (13 por nocaute) sobre nomes como Vanessa Porto, Shayna Baszler, Marloes Coenen e Gina Carano, uma derrota e uma luta sem resultado.

O combate contra Carano, valendo o título do peso pena do Strikeforce, foi a primeira luta feminina como evento principal de um torneio de MMA. Uma vitória por nocaute em 2011 que foi anulada quando a lutadora foi flagrada em exame antidoping. Ela cumpriu suspensão de um ano pela violação.

O UFC tinha interesse em promover a luta entre Cris e Ronda Rousey, maior estrela feminina da organização - as duas se tornaram rivais nos últimos anos. Rousey, entretanto, foi derrotada por Holly Holm em novembro. Quando o UFC anunciou o planejamento de um evento em Curitiba, Cris Cyborg logo entrou nos planos para integrar a programação.

Sua rival, Leslie Smith, tem 33 anos e é norte-americana. Ela treina na academia do brasileiro César Gracie na Califórnia e venceu Rin Nakai no dia 20 de março, na Austrália. Tem um cartel de oito vitórias, seis derrotas e um empate, incluindo duas vitórias e duas derrotas no UFC.

O UFC 198 será realizado na Arena da Baixada, em Curitiba, no dia 14 de maio.

