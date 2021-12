Criciúma tropeça no Paraná e confirma liderança do Vitória

Agora já não é mais provisório: o Criciúma, único clube da Série B do Campeonato Brasileiro que poderia tomar a liderança do Vitória na 18ª rodada, perdeu por 1 a 0 para o Atlético-PR na tarde deste sábado, 18, no interior do Paraná, e manteve o rubro-negro baiano no topo da tabela, com 41 pontos ganhos.

Apesar da derrota, o Tigre permanece na segunda colocação, com dois pontos a menos que o Leão da Barra. O Vitória volta a campo às 21h da próxima sexta-feira, 24, contra o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, pela última rodada do primeiro turno. O elenco rubro-negro recebeu folga geral no final de semana e somente voltará ao batente na segunda-feira, 20, na Toca do Leão.

O Criciúma, por sua vez, volta a jogar na próxima terça-feira, 21, contra o rival Avaí, no Heriberto Hulse. Já o Atlético-PR entrou de vez na briga pelo acesso. Desde a saída do técnico Jorginho, o Atlético-PR ainda não perdeu. Assim, chegou aos 29 pontos e ocupa a oitava colocação.

O jogo - O time paranaense dominou todo o primeiro tempo e abriu o placar aos 21 minutos. Após cruzamento, Marcão bateu de primeira, a bola desviou no caminho e morreu no fundo das redes de Michel Alves, que nada pôde fazer para evitar o gol atleticano.

A situação ficou ainda melhor para o Atlético-PR aos 37 minutos, quando Giovanni Augusto foi expulso e deixou o Criciúma com um jogador a menos. Na etapa final, o time catarinense teve uma boa chance logo no começo, com o zagueiro Matheus Ferraz. Após cruzamento na pequena área, ele testou por cima do gol e perdeu uma oportunidade incrível de empatar a partida.

Com um jogador a mais em campo, o Atlético-PR passou a administrar o jogo e comemorou a terceira vitória seguida na Série B.

O Criciúma volta a jogar já na terça-feira, quando faz o clássico catarinense contra o Avaí. E o Atlético-PR também enfrenta um rival local, o Paraná, no sábado.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 1 x 0 CRICIÚMA

ATLÉTICO-PR - Weverton; Maranhão, Manoel, Cleberson e Pedro Botelho; Deivid (Derley), João Paulo, Felipe (Marcelo), Elias (Paulo Baier) e Henrique; Marcão. Técnico - Ricardo Drubscky.

CRICIÚMA - Michel Alves; Ezequiel, Matheus Ferraz, Nirley e Marlon (André Gava); Diego Oliveira, Giovanni Augusto, Fransérgio (Willian Simões) e Kleber; Gilmar (Lins) e Lucca. Técnico - Paulo Comelli.

GOL - Marcão, as 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner dos Santos Rosa (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Deivid, João Paulo, Kléber, André Gava e Giovanni Augusto.

CARTÃO VERMELHO - Giovanni Augusto (Criciúma).

RENDA - R$ 50.050,00.

PÚBLICO - 3.234 pagantes.

LOCAL - Estádio Gigante do Iberê, em Paranaguá (PR).

