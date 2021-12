Crianças e adultos são convocados para corrida na praia e ruas

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Desafio Street & Beach Run, que será disputado no dia 7 de maio. Até a manhã desta segunda-feira, 10, metade das 1.200 vagas já estavam preenchidas para o evento, que reúne corridas de 4 e 8 km.

O desafio contempla também o público, a partir dos 4 anos, que terá provas de curta distância, variando os percursos entre 50 e 250 metros.

Os organizadores apresentam o desafio como o único que mistura corrida em areia e asfalto. É que os percursos estão programados em parte de trechos da praia e ruas da orla, nas imediações do Centro Espanhol, que promove o evento em parceria com a Federação Baiana de Atletismo (FBA).

Para as crianças, o desafio será feito de acordo com as idades. A garotada que têm entre 4 e 6 anos de idade vai correr 50 metros. Já as de 7 a 9 anos, 100 metros, de 10 a 11 anos, 200 metros, e de 12 a 13 anos, 250 metros.

Serviço

Desafio Street & Beach Run - 7 de Maio

Largada: 7h

Modalidades: 4 e 8 KM adulto e 50 a 250 metros infantil

Inscrições: Clube Espanhol, em Ondina, FAB, na Praça Castro Alves ou no site centraldacorrida.com.br/desafiostrreet&beachrun

