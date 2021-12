Criador de torcida gay do Corinthians é agredido na rua

O criador da torcida gay do Corinthians Gaivotas Fiéis, o jornalista Felipeh Campos, diz ter sido agredido por um torcedor corintiano na avenida Paulista, em São Paulo, na última quarta-feira, 6.

Segundo Felipeh, em entrevista ao portal Uol, ele estava com um amigo em uma banca de jornal quando o agressor lhe deu um "esbarrão" e começou a chamá-lo de 'bicha' e 'veado'.

"Ele disse para mim: 'Aí mano, vai ficar pequeno para você, quero ver se você vai entrar no estádio com a sua torcida. Aqui é Corinthians. Vou te pegar, vou te pegar', contou.

O jornalista disse que as ofensas e provocações só acabaram quando Felipeh ameaçou chamar a polícia e incriminá-lo por crime de homofobia. Com a saída do torcedor, Felipeh preferiu não fazer boletim de ocorrência sobre o caso.

"Não me senti constrangido porque de tudo que ele me xingou, eu já sei. Sou assumidamente gay, não me acho bicha, nem veado. Mas é a forma como as pessoas costumam se referir, não é nada daquilo que eu não seja. É redundante", afirmou.

Apesar de já estar sendo ofendido pelas redes sociais desde a criação da Gaivotas Fiéis, foi a primeira vez que Felipeh foi atacado pessoalmente. Devido às ameaças que sofreu pela internet, o Twitter e o Facebook do jornalista estão sendo monitorados pelo setor de crimes digitais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

