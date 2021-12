Cria de Yuri Carlton, Cigano diz que começou na Boca do Rio

Campeão dos Pesos-Pesados do UFC, Júnior "Cigano" dos Santos esteve presente na inauguração da nova Academia Nordeste, do seu mestre, Yuri Carlton, no bairro da Boca do Rio. O evento, que aconteceu na noite da quarta-feira, 19, contou ainda com outros craques do MMA baiano, como Ednaldo Lula e Neilson Gomes, e com o Governador do Estado, Jaques Wagner.

Principal "cria" de Yuri Carlton, Júnior foi descoberto pelo mestre de jiu-jitsu quando trabalhava de garçom em um restaurante da cidade. Depois de treinar com Carlton, Cigano aprendeu boxe com Luiz Carlos Dórea, da Academia Champion, e de lá partiu para o UFC, onde brilhou e conquistou o cinturão dos Pesos-Pesados em novembro do ano passado.

Hoje, Dórea e Carlton estão lado a lado no comando da nova academia. "É um orgulho fazer parte dessa história, e com certeza, do mesmo jeito que eu pude me tornar um campeão, existem muitos outros talentos por aqui, garotos que gostam de treinar e trabalham forte todos os dias", comentou Cigano entre um assédio e outro da criançada, durante o evento.

O Peso-Pesado revelou uma história de sintonia com o bairro da Boca do Rio, onde, segundo ele, começou a treinar o jiu-jitsu. "Nunca saí daqui, comecei a treinar aqui mesmo na Boca do Rio. Quem me desenvolveu na arte foi o mestre Yuri. Agora, estamos voltando para cá, para continuar o projeto. O treino aqui é muito bom, e essa nova academia chega para fortalecer o time da Champion/Nordeste de Jiu-Jitsu", comentou o campeão.

Novo ídolo da garotada, Cigano garantiu que ele e a equipe da Nordeste estão à disposição dos garotos que desejam tornar-se campeões do mundo das lutas. "Estamos aqui para isso. Quem quiser, e realmente acreditar que pode chegar lá, que pode fazer bonito, que venha treinar com a gente e se dedique ao mundo das artes marciais", completou.

adblock ativo