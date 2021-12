Cria da Toca, Zé Welison cita gratidão ao Vitória e afirma que jogaria no Bahia

Revelado pelo Vitória em 2014, o volante José Welison, fora dos planos do Atlético-MG, declarou que jogaria pelo Bahia em entrevista à página "Vamo Nego" no Instagram, na noite desta segunda-feira, 15.

“Aceitaria sim! Nós somos profissionais, é normal um jogador que passou pelo rival, ir jogar no outro clube. Já temos casos recentes nos dois clubes. O Euller por exemplo, começou a sua carreira no Bahia, em seguida atuou no Vitória. Jogaria sim, no Bahia”, declarou o atleta.

Vitória e gratidão

Durante a entrevista o volante, relembrou sua chegada ao Leão e relembrou a importância de Ney Franco, técnico que o promoveu aos titulares em 2014. "Cheguei no Vitória com 15 anos. Antes em 2009, estava no ABC. Um ano depois surgiu o convite para atuar no Vitória. Lá comecei a disputar torneios de base, e pude ter a oportunidade no profissional, foram 8 anos de clube”, relembrou. ⠀ ⠀⠀

"Agradeço ao Ney Franco, que na época com a ausência do Neto Coruja, me consultou na base, para substituí-lo e estrear profissionalmente diante do Confiança, pude marcar meu primeiro gol na carreira", contou Zé. ⠀⠀

