CRB vence ABC e reassume liderança do grupo A da Copa do Nordeste

O CRB está de volta à liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, 30, o Galo de Campina derrotou o ABC por 2 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sexta rodada do torneio.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Copa do Nordeste

A equipe alagoana foi aos 11 pontos e ultrapassou o Bahia, que havia assumido temporariamente a ponta no último domingo, 28, ao golear o Altos-PI por 5 a 0 no estádio de Pituaçu, em Salvador. O Alvinegro, por sua vez, viu sucumbir a invencibilidade na competição regional e segue com oito pontos, na quarta colocação do Grupo B.

O próximo compromisso do CRB é no próximo domingo, 4, às 16h (horário de Brasília), diante do Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, na cidade de Salgueiro (PE). Um dia antes, no sábado, 3, o ABC recebe o Sampaio Corrêa no estádio Frasqueirão, em Natal, às 18h15.

O protagonista alvirrubro no Rei Pelé foi Lucão do Break. Aos três minutos, o camisa 9 recebeu cruzamento pela direita do também atacante Calyson e precisou tentar duas vezes para, enfim, vencer o goleiro Wellington e abrir o placar. Aos 11 minutos da etapa final, o atacante Luidy foi derrubado pelo lateral Allef na área e Lucão, de pênalti, ampliou para o Galo.

Os goleiros também tiveram momentos de destaque na partida. Wellington, do ABC, fez pelo menos duas grandes defesas - uma no primeiro tempo, em nova tentativa de Lucão do Break, e outra no segundo, em finalização do atacante Ewandro, cara a cara.

Edson Mardden, do CRB, também brilhou duas vezes. Com 27 minutos de jogo, ele salvou uma cabeçada perigosa do atacante William Anicete. Já aos 23 da segunda etapa, o camisa 1 desviou para escanteio a finalização do atacante Maycon Douglas, da entrada da área.

adblock ativo