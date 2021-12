O veterano meia Harry Kewell, de 35 anos, que disputou as copas de 2006 e 2010 com a seleção da Austrália, protagonizou um lance bizarro neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Australiano.

A partida estava 2 a 0 para o Sydney FC (com um golaço marcado pelo italiano Del Piero) e a ex-estrela do Liverpool e Galatasaray teve a chance de diminuir o placar. No entanto, tentou "inovar" na cobrança e mandou para longe a chance de marcar.

Da Redação Craque australiano "inova" e erra pênalti bisonho. Veja!

Mais tarde, o time de Kewell marcou o primeiro na partida, porém tarde para uma reação. Com a derrota, o Melbourne Heart se mantém na última colocação do torneio.

Já o Sydney, que ainda conta com a boa fase do italiano ex-Juve e campeão do mundo pela Azurra, foi a 18 pontos, seis distante do primeiro colocado e ainda na briga pelo título da competição.

