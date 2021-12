O lutador irlandês Conor McGregor recebeu a ilustre visita do craque português Cristiano Ronaldo durante um dos seus treinos preparatórios realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, para o UFC 202.

Da Redação CR7 visita McGregor durante treino em Las Vegas; veja vídeo

"Meu irmão Ronaldo veio fazer uma visita à academia hoje. Ele é um animal. Obrigado, Cristiano, muito respeito por você. Nos vemos no ano que vem no primeiro lugar da Forbes", escreveu McGregor na legenda da foto com CR7, em seu perfil no Instagram. Já o astro do Real Madrid também postou uma imagem na rede social com a frase "Bom te ver, irmão".

McGregor se prepara para a revanche com Nate Diaz, que acontece no dia 20 de agosto. Enquanto Cristiano Ronaldo curte as férias depois de faturar a Liga dos Campeões e a Eurocopa.

adblock ativo