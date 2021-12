CR7 tira Messi da liderança do ranking de melhor rendimento

O português Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid, arrebatou do argentino Lionel Messi, atacante do Barcelona, a liderança na classificação do jogador com o melhor rendimento da Europa. Desde 2009 é a primeira vez que Cristiano Ronaldo supera Messi no ranking estatístico da Castrol EDGE.

Em abril, o português anotou sete gols nas sete partidas que disputou entre a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol, e fez uma assistência em cada um dos três encontros da competição nacional. O atacante português tem uma média de um gol por encontro nos últimos 12 meses (46 gols em 46 partidas), assim como 5,2 chutes no gol por jogo.

Apesar de perder a primeira posição, Messi se mantém como artilheiro dos cinco principais campeonatos nacionais em 2013, ao ter marcado 18 gols em 13 partidas. O argentino também o melhor em assistência do ano. No terceiro lugar do ranking aparece o alemão Thomas Müller, do Bayern de Munique, que nos últimos 12 meses participou diretamente de 34 gols em 38 partidas jogadas entre o Campeonato Alemão e a Liga dos Campeões.

Outro jogador que ganha destaque na lista é o polonês Robert Lewandowski. O atacante do Borussia Dortmund, essencial na classificação para a final da Liga dos Campeões após os quatro gols marcados contra o Real Madrid na partida de ida, subiu 22 posições nos últimos dois meses e aparece em quinto.

A parte da grande atuação do polonês nas semifinais, o atacante marcou 14 gols nas 13 partidas da Liga dos Campeões e do Campeonato Alemão disputadas desde março. Estes registros serviram para chegar na quinta colocação.

Confira a classificação geral:

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 1.080 pontos.

2. Leo Messi (Barcelona) 1.076.

3. Thomas Müller (Bayern de Munique) 958.

4. Robin van Persie (Manchester United) 930.

5. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) 927.

6. Luis Suárez (Liverpool) 907.

7. Pierre-Emerick Aubameyang (St.Etienne) 866.

8. Mario Mandzukic (Bayern de Munique) 861.

9. Karim Benzema (Real Madrid) 856.

9. Zlatan Ibrahimovic (Paris S.Germain) 856.

10. Sergio Ramos (Real Madrid) 843.



